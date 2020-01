Castel Goffredo (Mn), bresciano insulta Cc a posto di blocco

(red.) Non è chiaro cosa gli sia passato per la testa nel momento in cui martedì sera 21 gennaio ha insultato i carabinieri che a un normale controllo stradale gli avevano solo chiesto di presentare un documento d’identità. E’ successo intorno alle 20 in via Mantova a Castel Goffredo, nella provincia virgiliana, quando i militari impegnati in un posto di blocco hanno fermato una vettura.

Alla guida c’era un 19enne bresciano di Montichiari con altri due amici e con i quali stava trascorrendo la serata. I militari hanno chiesto all’automobilista di mostrare un documento, ma il giovane conducente ha iniziato a insultare le forze dell’ordine anche davanti alla presenza dei due amici rimasti stupiti da quel comportamento.

Subito riportato alla calma, il giovane ha incassato però una denuncia a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale.