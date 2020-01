Chiari, giovane contro i clienti di un bar e i carabinieri: arrestato

(red.) Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio scorsi i carabinieri bresciani del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Chiari hanno arrestato un 26enne tunisino in un bar del paese. E’ successo tra viale Teosa e via Milano dove il nordafricano importunava e dava fastidio agli altri clienti. Nel momento in cui sono arrivati i militari il giovane ha tentato di sottrarsi al controllo aggredendoli con calci e pugni.

Durante la colluttazione ha anche danneggiato l’auto di servizio graffiando la fiancata e rompendo lo specchietto retrovisore. Una situazione che ha indotto i carabinieri a usare la bomboletta spray per immobilizzarlo e poterlo arrestare.

L’uomo è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento e rifiuto d’indicazione sulla propria identità. E’ stato sottoposto al rito per direttissima e il giudice ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.