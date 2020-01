Orzinuovi, 12enne non va a scuola e sparisce per una giornata

(red.) E’ stata una giornata di apprensione quella di ieri, lunedì 20 gennaio, per una famiglia di origine indiana residente a Orzinuovi, nella bassa bresciana. Una ragazza di 12 anni, nata in Italia, iscritta alla seconda media dell’istituto comprensivo del paese era uscita come ogni mattina in bicicletta per andare a scuola. Peccato che la giovane non si sia presentata in classe. E a scoprirlo sono stati gli stessi genitori nel momento in cui sono stati convocati dalla scuola per capire le numerose assenze che la figlia stava avendo.

Nel pomeriggio hanno atteso che la ragazzina tornasse a casa, ma con il passare delle ore è salita la preoccupazione e hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri della stazione locale. Quindi, sono partite le ricerche e alcuni compagni di scuola della 12enne sono stati sentiti. Ma notizie positive sono arrivate solo in serata.

Si è verificato che la giovane era stata tutto il giorno al centro commerciale di Antegnate e solo al momento della chiusura aveva avvisato una guardia che ha poi allertato le forze dell’ordine. Infine, la 12enne è tornata a casa. La sensazione è che la studentessa non sia tornata a casa subito per il timore di una reazione della famiglia alle sue numerose assenze tra i banchi.