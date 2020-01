Montichiari, ubriaco al bar picchia i carabinieri: arrestato

(red.) In una notte precedente a venerdì 17 gennaio i carabinieri bresciani del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Desenzano hanno arrestato a Montichiari, nella bassa, un 46enne italiano per resistenza a pubblico ufficiale e minacce. Si tratta di un disoccupato già noto alle forze dell’ordine e che aveva trascorso la serata in un bar e alzando troppo il gomito. A quel punto ha iniziato a dar fastidio agli altri clienti e così la barista aveva chiesto l’intervento dei militari.

I carabinieri hanno cercato di bloccare, non senza difficoltà, l’uomo che non ha voluto fornire le proprie generalità e ha tentato di colpire a calci e pugni le forze dell’ordine. Infine, è stato accompagnato alla caserma di Montichiari dove si è scagliato contro gli arredi di una stanza. E’ stato sottoposto a una visita per il suo stato alterato e quindi arrestato. Per lui il giudice ha convalidato la misura e disposto i domiciliari.