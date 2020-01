Chiari, beccati quattro furbetti dei rifiuti. Rischiano sanzioni salate

(red.) Nei giorni precedenti a venerdì 17 gennaio quattro persone sono finite nei guai a Chiari, nel bresciano, dopo aver abbandonato diversi sacchetti della spazzatura. Peccato per loro che le azioni siano state immortalate dalle foto-trappole piazzate in alcune zone del paese e inducendo gli agenti della Polizia Locale a capire chi fossero i trasgressori.

La municipale, dopo aver ricevuto le segnalazioni, si è mossa nei luoghi indicati anche aprendo i sacchetti alla ricerca di dati anagrafici o elementi che potessero ricondurre ai furbetti dei rifiuti. E con la conferma anche da parte degli scatti delle foto-trappole hanno raggiunto le loro abitazioni notificando le sanzioni, tanto che i quattro rischiano di pagare ciascuno una multa fino a 3 mila euro.

E ovviamente l’importo dipende dal fatto se ci si trovi di fronte a recidivi. I sacchetti dei rifiuti fuori posto sono stati trovati in via San Rocco, Don Rinaldi, Cologne e Pontoglio tra la campagna o addirittura in centro. Un’azione incisiva, quella delle multe, messa in campo anche grazie alle fotografie delle quattro telecamere alle quali se ne aggiungeranno altre tre.