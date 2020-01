Montichiari, 750 mila euro di sanzioni nel 2019 della Locale

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 16 gennaio dal comando della Polizia municipale di Montichiari, nel bresciano, è stata presentata l’attività condotta nel corso del 2019 appena concluso. Il bilancio parla, tra gli altri elementi, di oltre 13 mila veicoli controllati e quasi 4 mila richieste di intervento ai vigili urbani. Emessi circa 4.600 verbali per infrazioni al Codice della Strada e con la decurtazione di oltre 7.800 punti dalle patenti. In totale le sanzioni sono state di più di 750 mila euro e di cui alla fine di dicembre il Comune ha incassato circa la metà.

Si parla anche di 219 patenti ritirate soprattutto per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, oltre a sorpassi pericolosi e limiti di velocità ampiamente superati. Nel bilancio si fa anche riferimento a 262 veicoli sequestrati e di questi 167 non erano assicurati. Altri 585, invece, non erano revisionati. A livello giudiziario, sono stati arrestati trenta soggetti per spaccio, furto, estorsione, truffa aggravata, induzione al matrimonio, maltrattamenti e sequestro di persona e portando a trovare 7 chili di droga.

Denunciate a piede libero 166 persone e segnalati alla prefettura 49 consumatori di sostanze. Altre segnalazioni sono arrivate all’Ispettorato del Lavoro e all’Agenzia delle Entrate per lavoratori non in regola e in questo frangente ci sono stati anche quattro denunciati per caporalato. Infine, sono stati emessi 49 verbali tra chi aveva abbandonato i rifiuti e tre aziende agricole multate per aver sparso liquami in giornate che erano vietate per la pratica.