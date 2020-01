Alfianello, ancora niente lezioni per riscaldamento guasto

(red.) Per cause di forza maggiore, non sono andati a scuola martedì 14 e nemmeno ieri, mercoledì 15 gennaio. E i bambini della scuola elementare di Alfianello, nella bassa bresciana, non saranno tra i banchi neanche oggi, giovedì e forse non domani allungando di fatto i giorni di vacanza forzata in vista del rientro lunedì prossimo 20 gennaio.

Dallo scorso fine settimana l’istituto è soggetto a un problema al riscaldamento che i tecnici speravano di risolvere nell’arco di una o due giornate dopo aver accertato il problema lunedì 13. Di fronte al procrastinarsi del disagio, il Comune e la direzione didattica hanno deciso di prorogare la sospensione delle lezioni. Di certo si tratta di un problema idraulico e si cerca di risolverlo per poi riaccendere la caldaia.