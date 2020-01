Alfianello, guasto al riscaldamento. Scuola chiude due giorni

(red.) Gli studenti della scuola elementare di Alfianello, nella bassa bresciana, sono costretti a due giorni di vacanza forzata a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. Succede in via Chiesa nel complesso a due passi anche dall’asilo e dalle scuole medie che però non sono interessate dal problema e quindi le lezioni sono regolari.

Ieri mattina, lunedì 13 gennaio, sono stati gli addetti del personale di assistenza alle attività didattiche ad accertare che qualcosa non funzionava nel momento in cui diverse aule erano fredde. La sensazione è che il guasto si fosse verificato nel fine settimana precedente e ieri sul posto si sono mossi i tecnici inviati dal Comune, ma l’impianto non si riavviava.

Quindi è stata allertata la ditta che si occupa della manutenzione e solo oggi, martedì 14, potrà compiere l’intervento di ripristino. Per questo motivo l’amministrazione comunale, con un’ordinanza, ha deciso di sospendere le lezioni per oggi e domani e potranno riprendere, se il guasto sarà stato risolto, giovedì 16 gennaio.