Borgo San Giacomo, giovani vandali devastano il parco

(red.) Nei mesi precedenti a gennaio, il Comune bresciano di Borgo San Giacomo ha iniziato a mettere mano ai parchi pubblici posizionando attrazioni ludiche e arredi a disposizione di tutti. Peccato che spesso alcuni ragazzi decidano di entrare in azione scagliandosi contro qualsiasi cosa. L’episodio più recente è avvenuto nei giorni prima di sabato 11 gennaio nell’area verde di via Aldo Moro dove alcuni giovani, probabilmente dopo aver alzato il gomito, hanno iniziato a urlare e rovinare il sonno ai residenti, per poi lanciare bottiglie di vetro e danneggiare le panchine.

Pare che a colpire siano giovani dai 15 ai 17 anni e ora i residenti, esasperati, hanno allertato le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale. Dal municipio fanno sapere che alcuni degli autori di quegli scempi sono stati individuati, ma ora si muoverà anche la Polizia Locale per una serie di servizi notturni e mirati.