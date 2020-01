Bassa Bs, paesi al buio per ore dopo guasto a un traliccio

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 10 gennaio, residenti e commercianti sono rimasti al buio per alcune ore al confine tra la provincia di Brescia e quella di Mantova a causa dell’interruzione dell’energia elettrica. La zona interessata è stata quella compresa tra Carpenedolo, Acquafredda e Calvisano dopo un corto circuito che ha provocato un incendio a un traliccio.

Subito in automatico è scattata la sospensione della fornitura di energia e sul luogo si sono mossi i tecnici dell’Enel che hanno risolto il guasto. Nel frattempo, però, negozi e bar, oltre agli uffici che non potevano fare affidamento sull’energia elettrica hanno dovuto chiudere in anticipo. E tutto è tornato alla normalità in prima serata.