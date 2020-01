Calcinato, evade dai domiciliari per fuggire con la compagna

(red.) Nelle ore precedenti a venerdì 10 gennaio un 40enne residente a Calcinato, nella bassa bresciana, con la compagna 44enne di Bolzano sono stati fermati e arrestati mentre cercavano di raggiungere il Trentino Alto Adige. L’intera vicenda parte proprio dal territorio bresciano dove il 40enne di Calcinato era stato costretto ai domiciliari per scontare una condanna a 2 anni di reclusione per essere stato beccato in un bar in possesso di un’arma con la matricola abrasa.

Nonostante dallo scorso ottobre fosse obbligato a restare in casa, si è allontanato con la compagna a bordo di un’auto verso l’Alto Adige. Ma sulle loro tracce si sono mossi i carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda, forse dopo non aver trovato nella sua abitazione il recluso. Attivate tutte le pattuglie, è stato poi un mezzo dei militari veronesi a intercettare e ad affiancare la vettura dei due amanti chiedendo di accostare. Ma l’altra auto ha accelerato e nella foga del traffico è finito anche contro un camion andato in testa coda.

I due hanno quindi tentato di fuggire a piedi, ma sono stati beccati e fermati cercando di liberarsi dalla morsa delle forze dell’ordine. Il 40enne di Calcinato, accusato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, è stato condannato a 9 mesi e dieci giorni di reclusione che dovrà aggiungere a quelli che stava già scontando. La donna, invece, dopo l’arresto è stata liberata e la sua posizione è al vaglio della procura di Brescia.