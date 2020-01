Ghedi, 16enne alla guida e il padre accanto: fermati

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 8 gennaio, gli agenti bresciani della Polizia Locale di Ghedi erano impegnati in una serie di controlli quotidiani sul territorio tra le strade, la stazione ferroviaria e il centro abitato per fermare episodi criminosi. Nel pomeriggio, durante l’attività, si sono imbattuti in una Seat Ibiza alla quale hanno mostrato la paletta per intimarla di fermarsi.

Ma il veicolo ha rallentato e poi proseguito la corsa. Tuttavia, gli operatori sono riusciti a fermarla e hanno raggiunto l’abitacolo. Sono stati sorpresi nel vedere che alla guida c’era un ragazzino di 16 anni e accanto a lui, sul sedile passeggero, il padre.

La Polizia Locale ha quindi fatto scattare sanzioni per 6 mila euro per guida senza patente, i mancati requisiti di guida e perché il padre aveva affidato il veicolo al figlio. L’auto è stata anche sottoposta al fermo amministrativo, mentre i due occupanti non sono stati in grado di giustificare quell’azione.