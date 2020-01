Manerbio, finto alpino vende il tricolore in cambio di offerte

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 6 gennaio un individuo di origine meridionale e che indossava un cappello da alpino in testa ha tentato di raggirare negozianti e commercianti a Manerbio, nella bassa bresciana. Il suo trucco era molto semplice: si muoveva a piedi tra le attività proponendo bandiere dell’Italia in vendita in cambio di un’offerta che diceva di devolvere alle penne nere.

Ma si trattava di un raggiro e i primi a scoprirlo sono stati gli alpini veri che lo hanno indotto ad ammettere quella truffa e e lo hanno fermato nel suo intento. Peccato che subito dopo l’individuo sia riuscito a fuggire e a far perdere le tracce tenendo con sé quel poco denaro che intanto poteva essere stato in grado di incassare.