Bassa Bs, quattro mongolfiere atterrano tra le campagne

(red.) Era già successo lo scorso 28 dicembre in un terreno a Corvione di Gambara, nella bassa bresciana e ieri, domenica 5 gennaio, il fenomeno si è ripetuto e ancora più ampio. Si fa riferimento ad alcune mongolfiere che sono state spinte dai venti e che sono atterrate proprio in queste aree di campagna. Ieri è stato il turno di Gambara e Gottolengo con altri quattro palloni, e con a bordo piloti e turisti, che sono scesi attirando l’attenzione dei cittadini e residenti.

Tutto è accaduto intorno a mezzogiorno richiamando sul posto anche la Protezione Civile di Gambara per capire se i presenti avessero bisogno di assistenza e di aiuto. Poi per fortuna è emerso che quelle quattro mongolfiere erano di agenzie turistiche tedesche che offrono pacchetti con cui partire dalla Germania e attraversare in aria in alcune ore le Alpi per poi approdare sul lago di Garda.

Quelle di ieri, per esempio, erano partite da Füssen e, sospinte dal vento, hanno deciso di atterrare nella Bassa. Da lì i turisti sono stati accompagnati a Trento, mentre i palloni aerostatici sono stati recuperati.