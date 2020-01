Bassa Bs, altri furti d’auto e una viene ritrovata senza targa

(red.) Non accenna a placarsi il fenomeno dei furti d’auto nella bassa bresciana. Come dà notizia Bresciaoggi, nei giorni precedenti a sabato 4 gennaio è stata ritrovata a Calcinatello una Volvo che era stata rubata a Montichiari.

La vettura recuperata dalle forze dell’ordine non aveva la targa che sarebbe stata posta su un altro veicolo, anche questo rubato a Calcinato, per mettere a segno qualche furto o altra azione criminale. A Gottolengo, invece, i malviventi sono stati sorpresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre portavano via con un carro attrezzi una Lancia Delta.