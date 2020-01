Pompiano, statuetta di Gesù Bambino in cestino rifiuti

(red.) E’ l’ennesimo presepe che viene vandalizzato (in questo caso oltraggiato) in provincia di Brescia. Uno degli ultimi episodi, di cui dà notizia Bresciaoggi, ha interessato la Natività allestita a Pompiano, nella bassa. E qui si è andati oltre l’immaginario per quanto rappresenta per i credenti Gesù Bambino raffigurato in una statuetta (foto di archivio).

Tanto che qualcuno ha pensato di rimuoverla dal presepe e di gettarla in un cestino dei rifiuti. Un atto spregevole, incivile e blasfemo che è diventato di dominio pubblico in uno scenario che vede numerose rappresentazioni finire nel mirino dei vandali e non solo.