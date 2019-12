Montichiari, segrega la ex in hotel per tre giorni: arrestato

(red.) Segregata per tre giorni in una camera di hotel e costretta a firmare un accordo scritto a mano su un foglio di block notes per evitare di essere picchiata in continuazione. E’ quanto successo nei giorni precedenti a martedì 31 dicembre a Montichiari, nella bassa bresciana. I due – un 46enne mantovano e una 36enne marocchina – avevano trascorso insieme il Natale, ma poi l’uomo aveva convinto la donna a incontrarsi per risolvere una situazione amorosa, visto che lei aveva intenzione di separarsi.

A quel punto il 46enne l’ha condotta in un albergo e l’ha tenuta chiusa in una stanza restando con lei per tre giorni. In quel periodo di tempo l’ha riempita di calci e pugni per poi obbligarla a firmare un foglio di carta con le disposizioni di amarlo, stare sempre con lui e avere un figlio. L’incubo per la donna è finito quando lei ha cercato di fuggire dalla camera e l’uomo l’ha trattenuta all’interno, tutto davanti agli occhi di una inserviente che ha allertato la direzione dell’hotel.

Subito dopo è stata segnalata la vicenda anche alla Polizia Locale che ha raggiunto l’albergo entrando nella stanza. La giovane era in un angolo e piena di lividi che mostravano anche come l’uomo avesse cercato di strangolarla. Di fronte a quei fatti, il 46enne è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di induzione al matrimonio, lesioni e sequestro di persona. Ieri, lunedì 30 dicembre, l’arresto è stato convalidato e l’uomo rimesso in libertà ma con il divieto di dimora a Montichiari e di avvicinarsi alla ex compagna.