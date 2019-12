Montichiari, cava multata dopo controlli Noe per troppi scavi

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 31 dicembre l’impresa Betonscavi di Montichiari, nella bassa bresciana, ha incassato una sanzione nell’ambito dei controlli sulle aree di escavazione effettuati dalla Provincia. L’azienda non avrebbe avuto il documento finale per la valutazione d’impatto ambientale. L’accusa nei confronti dell’impresa che ha incassato una multa è smaltimento non autorizzato di rifiuti e attività di escavazione oltre i limiti di legge, come dà notizia Bresciaoggi.

Ma l’importo della sanzione è stato ridotto dai 31 mila ai poco più di 18 mila euro. L’area di escavazione era stata controllata dai carabinieri del Noe che avevano trovato dei materiali particolari e anche 120 mila metri cubi di ghiaia scavati senza il via libera. In più, avrebbe svolto un lavoro di scavo più ampio rispetto alle autorizzazioni che l’impresa possedeva in quel momento.