Pontevico, notte di Natale scossa dai botti dei ragazzi

(red.) Non solo a Travagliato o a Montichiari, ma anche a Pontevico sono avvenuti episodi da condannare nella notte della vigilia di Natale tra martedì 24 e mercoledì 25 dicembre. Nel secondo paese della bassa bresciana, come qualcuno ha segnalato anche alla nostra redazione di quibrescia.it, alcuni ragazzini hanno fatto scoppiare diversi petardi in centro storico.

Creando disagi a livello di decoro urbano, ma anche ai pazienti di due istituti di cura che si trovano in piazza Mazzini. In ogni caso, gli autori – cinque ragazzi dai 17 ai 25 anni – sono già stati identificati attraverso le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso le loro azioni.

Gli episodi con lo scoppio di petardi sono stati segnalati ai carabinieri e alla Polizia locale anche da parte dei residenti. Aggiungendo il fatto che si tratta di una pratica vietata, proprio gli occhi elettronici hanno immortalato i giovani vestiti da Babbo Natale e alle prese con l’accensione di raudi. Oltre alla sanzione, rischiano anche di essere denunciati.