Montichiari, petardi e furti di addobbi nella notte di Natale

(red.) Non hanno perso il vizio alcuni ragazzini di Montichiari, nella bassa bresciana, creando scompiglio la notte di Natale tra martedì 24 e mercoledì 25 dicembre. Nella centrale piazza Santa Maria e vie vicine, nel momento in cui all’interno del Duomo si stava celebrando la messa, i giovanissimi hanno fatto esplodere una serie di petardi.

Uno di questi era stato lanciato in un cestino dei rifiuti facendolo saltare in aria. E con quei colpi hanno fatto risuonare anche i vetri di alcune case non più abitate e anche ai danni di un negozio. Si parla anche di vetri infranti tra le auto, di altri cestini danneggiati e persino di addobbi rubati o mandati all’aria.