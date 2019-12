Chiari, 15 intossicati dallo spiedo alla vigilia di Natale

(red.) E’ stata una vigilia di Natale da dimenticare, ma che poteva avere conseguenze ben peggiori, quella vissuta da cinque famiglie di parenti alle prese con il cenone a base di spiedo a Chiari, nella bassa bresciana. La zona è quella di via Rinaldi dove quindici persone si erano date appuntamento nel garage dell’abitazione per gustare lo spiedo e non solo. Ma intorno alle 21 i diversi presenti hanno iniziato ad accusare malesseri e sensi di nausea e vomito.

Subito sono stati allertati i soccorsi facendo intervenire sul posto tre ambulanze da Rovato, Capriolo e Adro insieme ai vigili del fuoco. Sembra che a provocare quegli stati di malessere fossero stati i bracieri accesi già dalla mattina per cucinare lo spiedo.

Gli intossicati, tra cui anche alcuni bambini, sono stati trasportato agli ospedali di Brescia e Chiari. Per fortuna le loro condizioni non erano gravi, tanto che già la mattina di Natale erano stati dimessi in larga parte. Quella stessa sera i vigili del fuoco si sono occupati di bonificare gli ambienti e arieggiare le stanze per disperdere i gas dal braciere.