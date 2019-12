Villano e sgarbato, venditore multato dai carabinieri

(red.) Ultimamente il Comandante della Stazione Carabinieri di Dello nel corso degli incontri con gli anziani presso le sedi dei municipi della zona, nell’ambito dell’iniziativa di vicinanza al cittadino, aveva ascoltato diverse lamentele per i modi scortesi, sgarbati e a dir poco maleducati di un venditore porta a porta di contratti di Energia, Gas e Telefono.

Le lamentele non sono rimaste inascoltate, e quando come di consueto è giunta la segnalazione, da parte di una nota azienda attiva nel procacciare clienti per terze parti, della presenza del venditore porta a porta, il Comandante di Stazione ha deciso di controllarlo nella sua attività.

Rintracciato il soggetto durante una vendita, il militare non si è fermato ad una ramanzina ma sono state costatate diverse violazioni amministrative, quale la mancata esposizione del tesserino di riconoscimento, la mancata emissione dello stesso e l’aiuto da parte di altro soggetto non in regola con la posizione sui lavoratori dipendenti. Sanzioni amministrativi per un ammontare di €1.5492,00 a carico della Società di intermediazione.