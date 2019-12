Verolanuova, auto colpita da un ramo caduto da un albero

(red.) Per fortuna non ci sono stati feriti, ma si sono vissuti momenti di preoccupazione ieri mattina, domenica 22 dicembre a Verolanuova, nella bassa bresciana. Intorno a mezzogiorno da un cedro secolare che si trova all’interno del giardino di palazzo Gambara, cioè il municipio del paese, si è staccato un ramo verso l’esterno e colpendo un’auto parcheggiata in via Rovetta.

In quel momento la vettura era l’unica presente e sul posto, visto l’allarme e il pericolo pubblico, si sono mossi i carabinieri della compagnia con i vigili del fuoco che hanno disposto la chiusura della strada. Nel frattempo è stato rimosso il ramo e solo in seguito, con la messa in sicurezza, la carreggiata è stata riaperta alla circolazione.

Dal Comune fanno sapere che per quell’albero era già previsto un intervento di pulizia d’intesa con la Soprintendenza, ma a causa del maltempo è è sempre stato posticipato. E le piogge e il vento dei giorni intorno a fine dicembre hanno inferto un altro colpo alla pianta.