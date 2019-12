Roccafranca, cerca di dare fuoco alla moglie: a processo

(red.) A Brescia è accusato di violenza privata, maltrattamenti, lesioni e tentato omicidio nei confronti della moglie per la quale era geloso. Ma al momento è costretto a restare nel suo Paese di origine, in India, dopo essere rimasto ferito alla schiena da alcuni colpi di pistola. Ora per lui nel bresciano si apre il processo proprio per gli atti che avrebbe commesso ai danni della moglie, ma è da capire se sia in grado di essere in aula e imputabile.

Per questo motivo il tribunale ha nominato un perito che nell’arco di tre mesi dal prossimo gennaio dovrà scrivere una relazione sulle condizioni in cui l’uomo, un 61enne, si trova. I fatti si erano consumati nel 2013 a Roccafranca quando l’indiano, spinto dalla gelosia, avrebbe persino cercato di dare fuoco alla consorte oggi 39ene che, secondo lui, lo tradiva con un cugino.

Per quegli episodi l’uomo è già stato interrogato nel 2016 prima di trasferirsi in India. E qui è stato aggredito, forse dai parenti della donna. Il processo è stato aggiornato al prossimo giugno.