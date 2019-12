Montichiari, malori a scuola: cinque studenti in ospedale

(red.) Ieri mattina, martedì 17 dicembre, un vasto schieramento tra ambulanze e vigili del fuoco ha raggiunto la scuola media “Tosoni” di via Cesare Battisti, a Montichiari, nella bassa bresciana, a causa di un malessere tra alcuni studenti. Tanto che cinque ragazzini dagli 11 ai 13 anni sono stati condotti per precauzione agli ospedali del paese, al Civile di Brescia e a Desenzano del Garda. Il malore, tra mal di testa e nausea, ha coinvolto da subito, intorno alle 11, tre studenti presenti in classi diverse.

E in seguito, forse per lo stress di quei minuti, anche altri due. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco del settore nucleare, biologico, chimico e radiologico (Nbcr) da Brescia con quelli di Castiglione delle Stiviere. Le aule sono state fatte arieggiare aprendo le finestre e nel frattempo è stato svolto un sopralluogo alla ricerca di possibili fughe di gas o monossido di carbonio o la presenza di altre sostanze. Ma non è stato rilevato nulla del genere.

Presenti anche i tecnici dell’Ats e i carabinieri di Montichiari per tutti gli accertamenti del caso, mentre la situazione si è risolta nel primo pomeriggio, alle 14,30. L’accaduto ha portato sul posto anche il sindaco Marco Togni e la vice Angela Franzoni accertando che non ci fossero elementi gravi. I cinque studenti che hanno accusato i malori sono stati dimessi e oggi, mercoledì 18, potranno tornare regolarmente a scuola.