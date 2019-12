Remedello, cade da cavallo in strada. Soccorso in elicottero

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 15 dicembre, un uomo di 59 anni è rimasto vittima di una caduta da cavallo a Remedello, nella bassa bresciana. Mancavano pochi minuti alle 15 quando l’uomo in sella all’animale si stava muovendo insieme a una donna in via Caravaggio. A un certo punto, forse per una reazione dell’equino o per un’altra causa accidentale, è caduto a terra sbattendo la testa e perdendo conoscenza.

L’incidente è avvenuto di fronte alla donna che era con lui e agli automobilisti che hanno rallentato e cercato di assistere per primi lo sfortunato fantino. Proprio l’amica che era con lui gli ha praticato le manovre di rianimazione in attesa che sul posto arrivassero i soccorsi. I due cavalli, nel frattempo, sono stati accompagnati ai margini della strada per evitare altri problemi alla sicurezza.

L’automedica da Mantova e l’elicottero si sono occupati di soccorrere il 59enne, trasportato in volo in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. E’ rimasto ricoverato per una notte, ma le sue condizioni non sarebbero gravi e dovrebbe essere dimesso in giornata. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda per ricostruire la dinamica della caduta.