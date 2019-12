Leno, contro gli arredi e in contromano: due autisti nei guai

(red.) Gli agenti bresciani della Polizia Locale di Leno sono stati impegnati in due interventi sulla base delle segnalazioni arrivate dai cittadini. Una di queste riguarda quanto avvenuto nella notte tra martedì 10 e ieri, mercoledì 11 dicembre, quando un’auto ha spadroneggiato distruggendo alcuni elementi dell’arredo urbano in piazza Battisti. In un altro caso, invece, una vettura si è mossa per oltre un chilometro percorrendo contromano alcune strade del paese.

Grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di cui il paese è dotato, la municipale è risalita ai due conducenti, entrambi del paese. Quello che ha fatto irruzione in piazza dovrà aprire il portafogli per riparare i danni e pulire la zona. L’altro, invece, ha ricevuto una sanzione, ma potrebbe anche vedersi sospendere la patente.