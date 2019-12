Gonzaga (Mn), al mercatino due sculture rubate nella Bassa Bs

(red.) Nel fine settimana tra sabato 7 e domenica 8 dicembre i carabinieri sono stati impegnati in uno dei consueti controlli tra le bancarelle del mercatino dell’antiquariato a Gonzaga, in provincia di Mantova. E hanno scoperto qualcosa di sospetto che si lega al vicino territorio bresciano. Infatti, in esposizione in uno stand erano presenti due sculture di legno di cherubini. Che pare fossero state rubate da un santuario nella bassa bresciana.

Per questo motivo i militari hanno sequestrato le due opere per una serie di rilievi più approfonditi, mentre il titolare della bancarella è stato denunciato a piede libero per la detenzione di materiale di provenienza sconosciuta. Del ritrovamento sono stati avvisati i curatori del santuario che ora saranno chiamati al riconoscimento delle due opere. Su questo fronte indaga anche il Comando di Tutela del Patrimonio culturale.