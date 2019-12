Roccafranca più bello con i “Cartelli della Gentilezza”

(red.) L’assessore alla gentilezza di Roccafranca (Brescia), Santa Floridia, ha proposto il mese scorso alle scuole del proprio Comune di realizzare insieme con gli alunni i “Cartelli della Gentilezza”, per trasmettere un segno tangibile dell’importanza da dare ai valori che sono alla base di una società, ma che spesso vengono trascurati.

Vista la vicinanza del periodo Natalizio, alcuni alberi del Comune sono stati recentemente addobbati con questi originali cartelli creati dai bambini e dai ragazzi. Solitamente i segnali stradali hanno lo scopo di dare delle indicazioni, anche i “Cartelli della Gentilezza” hanno questa funzione. Santa Floridia riconosce:“I piccoli gesti gentili citati nei cartelli rappresentano l’occasione per ricordare che ci vuole poco per migliorare il mondo. Parlando di gentilezza e mettendola in pratica avremo persone più disponibili, più tolleranti e sicuramente migliori!”.