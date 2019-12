Poncarale, ladri scappano dal bar con quattro slot machine

(red.) Nella notte tra domenica 8 e ieri, lunedì 9 dicembre, il bar che si trova in via Fiume a Poncarale, nella bassa bresciana, è finito nel mirino dei ladri. Infatti, una banda di malviventi ha portato via quattro slot machine. E i titolari sono stati svegliati nel momento in cui era scattato l’allarme in seguito all’intrusione.

I soliti noti, subito dopo essere entrati nel locale, probabilmente hanno rimosso e trascinato le macchinette da gioco all’esterno del bar per poi caricarle su un furgone con il quale sarebbero fuggiti. Ci hanno impiegato pochi minuti a compiere il blitz, ripreso dalle telecamere di sorveglianza di cui è dotato il bar. Proprio gli “occhi” elettronici potrebbero aiutare le forze dell’ordine a risalire agli autori del colpo.