Montichiari, auto bruciata: è quella della rapina in autogrill?

(red.) Da martedì mattina 3 dicembre i carabinieri bresciani della stazione di Montichiari stanno indagando sul ritrovamento di un’auto data alle fiamme tra i sentieri del monte San Pancrazio. Sembra che si tratti di una Fiat 600 rubata la notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre e poi data a fuoco. Su questo fronte anche la Polizia stradale sta indagando perché non è escluso che quella vettura fosse stata usata per la rapina armata commessa ai danni dell’area di servizio “Chef Express” sull’autostrada A4 in territorio di Calcinato.

Infatti, il proprietario del veicolo non avrebbe mai subito minacce di alcun tipo e quindi sarebbe esclusa l’idea di un’intimidazione. Ma non è nemmeno escluso che si tratti di una vettura data alle fiamme da parte di qualche bandito che ha usato il mezzo per compiere degli atti criminali. Roghi di questo genere ci sono già stati nella bassa bresciana.