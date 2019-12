Carpenedolo, camion perde carico. Auto rischiano

(red.) Ieri mattina, mercoledì 4 dicembre, si sono presentati dei problemi alla circolazione stradale sulla provinciale 343 in territorio di Carpenedolo, nella bassa bresciana. Infatti, un camion in transito sulla carreggiata che collega il territorio bresciano a quello mantovano ha perso una parte del carico formato da piccole pietre. Una situazione che ha portato gli automobilisti al seguito del mezzo pesante a rischiare di finire fuori strada proprio a causa di quel materiale.

Dal posto sono state chiamate le autorità competenti e facendo muovere i carabinieri che si sono occupati di chiudere la strada per circa un’ora e per motivi di sicurezza. Per fortuna non si sono verificati incidenti e i veicoli non sono incorsi in danni. Il camion responsabile di quella perdita di materiale è stato rintracciato e nel frattempo la carreggiata è stata ripulita. Subito dopo la circolazione è ripresa regolarmente.