Montichiari, parcheggiatore abusivo contro i Cc: arrestato

(red.) Non era la prima volta che lo faceva, ma il suo atteggiamento continuato iniziava a dare fastidio. Ieri mattina, lunedì 2 dicembre, in piazza Treccani a Montichiari, nella bassa bresciana, si è mossa una pattuglia dei carabinieri della stazione locale per un parcheggiatore abusivo 30enne africano che chiedeva con insistenza qualche soldo agli automobilisti. Come un “lavoro” per aver indicato loro dove sostare.

Questa situazione, di cui riporta la notizia Bresciaoggi, è andata avanti per ore fino a quando sono giunti i militari. Il parcheggiatore abusivo ha poi dato di matto colpendo a calci un carabiniere e continuando a essere violento anche nel momento in cui aveva perso l’equilibrio finendo a terra. Il giovane è stato quindi portato in caserma, identificato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in attesa del processo per direttissima.