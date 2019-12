Bassa Bs, guardie Oipa salvano un cane da anni di abbandono

(red.) Nei giorni precedenti a martedì 3 dicembre i volontari dell’Oipa sono stati chiamati a un intervento all’interno di un garage della bassa bresciana dopo aver ricevuto una segnalazione. Infatti, in quel box c’era un cane shitzu abbandonato da oltre dieci anni dai proprietari. Viveva tra le proprie feci e l’urina e le guardie zoofile hanno compreso che i titolari probabilmente avevano acquistato il cane per poi stancarsene. Dopo anni in quelle condizioni qualcuno ha sentito i lamenti dell’animale e segnalato il caso.

Lo shitzu viveva al buio e senza finestre, immerso nella spazzatura Non era in grado di vedere, nemmeno di respirare bene e neanche di camminare a causa delle unghie lunghe. Per l’animale, d’intesa con il distretto veterinario dell’Ats di Leno, è scattato il sequestro. Nel frattempo è stato portato al canile sanitario in attesa di essere affidato a qualcuno di più responsabile che potrà prendersi cura di lui.