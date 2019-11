Multe Goitese, 10 mila cartelle in arrivo dall’Agenzia Entrate

(red.) Nelle ore intorno a martedì 26 novembre si torna a parlare delle tanto contestate multe che numerosi automobilisti avevano ricevuto dal settembre del 2016 per aver infranto il limite di 70 km orari sulla statale Goitese, a Montichiari, nella bassa bresciana. Alcuni avevano deciso di pagare le sanzioni e altri di fare ricorso alla prefettura, mentre altri ancora, appurato il panorama di incertezze intorno a quell’autovelox finito nel mirino, avevano ignorato sia di pagare sia di impugnare. E proprio questi, come svela il Giornale di Brescia, entro Natale riceveranno una notifica dell’Agenzia delle Entrate con l’intimazione di pagare la sanzione.

In effetti, c’è chi ha pagato in forma ridotta entro cinque giorni e altri che si erano visti archiviare le multe dai giudici di pace. Ma ai molti che avevano deciso di ignorare le sanzioni ora scrive direttamente l’Erario attraverso il suo agente di riscossione. E non si parla più di multe da 42 euro in forma ridotta, ma di 150 euro comprese le spese varie. Al momento 7.500 cartelle esattoriali, su un totale di 10 mila, che potrebbero far fruttare alla Provincia fino a oltre un milione di euro per la sistemazione delle strade. Ma attenzione alla data della notifica: se viene inviata dopo due anni diventa nulla.