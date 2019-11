Lonato, lunedì nero per le auto finite nelle buche in sp 567

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 25 novembre, è tornato il bel tempo dal punto di vista meteorologico nel bresciano, ma non è stato così per gli automobilisti in transito sulla provinciale 567 tra Esenta di Lonato, Montichiari e la mantovana Castiglione delle Stiviere. Infatti, dopo la domenica da dimenticare per numerose automobili rimaste con gli pneumatici forati dalle buche stradali, anche ieri si è replicato. Nella serata di domenica, quando gli operai hanno coperto in qualche modo alcune voragini con dell’asfalto, queste non hanno retto e si sono di nuovo aperte.

Così ieri mattina, lunedì, altri conducenti – almeno cinque – sono incappati nelle buche e hanno dovuto attendere lungo la corsia di emergenza in attesa di aiuto. Una situazione preoccupante che coinvolge le province di Brescia e Mantova. Tanto che ci sono dubbi anche sulla competenza per la gestione della manutenzione. In teoria la messa in sicurezza spetta alla parte mantovana e ora si attende il 2020 quando sono previsti i lavori per la completa riasfaltatura.