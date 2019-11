Comezzano, frontale tra due auto dopo sorpasso: 4 feriti

(red.) Nel momento in cui le ambulanze hanno raggiunto il luogo teatro dell’incidente si temevano conseguenze tragiche, Invece, per fortuna i quattro coinvolti nello scontro sono rimasti feriti in modo lieve. E’ il risultato di quanto successo nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 24 novembre, sulla via Rudiana in territorio di Comezzano Cizzago, nella bassa bresciana. Quando erano circa le 18,30 un uomo di 69 e una donna di 63 anni a bordo di una Hyundai Tucson in transito verso il centro del paese si sono visti all’improvviso sbucare di fronte una Fiat Stilo con due uomini di 37 anni.

E sembra che quest’ultima stesse affrontando un sorpasso, ma poi non sarebbe riuscita a tornare in tempo nella propria corsia. Così l’impatto è stato inevitabile e le due vetture sono letteralmente rimbalzate nei campi lungo la carreggiata. Sul posto, dopo l’allerta al 112, si sono mossi gli agenti della Polizia stradale di Desenzano per ricostruire la dinamica, insieme all’automedica e cinque ambulanze.

Presenti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato gli occupanti ad uscire dai veicoli, prima di provvedere con il recupero e la pulizia della strada. I quattro feriti sono stati condotti all’ospedale Civile di Brescia e al Mellini di Chiari in codice giallo e verde.