Alfianello, frontale tra due auto: conducenti feriti

(red.) Nella tarda mattina di ieri, domenica 24 novembre, due auto sono rimaste coinvolte in un drammatico incidente stradale in via Europa ad Alfianello, nella bassa bresciana. E’ accaduto pochi minuti prima delle 11 quando le due vetture, per cause da accertare, si sono impattate in un frontale all’altezza del civico 40, lungo un viale alberato.

Lo scontro, dopo l’allerta al 112, ha richiamato sul posto la Polizia stradale per ricostruire la dinamica, oltre all’automedica e a due ambulanza da Quinzano e Verolanuova. I due conducenti, un ragazzo di 28 anni e una donna di 62, sono stati estratti dai veicoli e assistiti sul posto. Poi condotti in codice giallo alla Poliambulanza e all’ospedale Civile di Brescia. In ogni caso e per fortuna le loro condizioni non sono gravi.