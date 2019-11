(red.) Aveva conquistato la sua fiducia attraverso una chat e con lei aveva stretto una relazione amorosa, convincendola a farsi inviare delle foto di lei nuda. Ma in seguito ha iniziato a minacciarla e a chiederle denaro, altrimenti avrebbe pubblicato il materiale online. La vittima di questa vicenda è una 40enne bresciana di Manerbio che ha avuto il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri e facendo arrestare l’aguzzino. L’autore è un 48enne residente a Mori, in provincia di Trento.

Al momento delle prime richieste, la donna ha acconsentito provvedendo con ricariche su una carta prepagata fornita dall’uomo ed era arrivata a spendere fino a 3 mila euro in cambio della non pubblicazione del materiale sensibile. Tuttavia, il 48enne non avrebbe rispettato l’accordo e la donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari di Manerbio con quelli della compagnia di Verolanuova hanno agito sostituendosi alla vittima nella chat virtuale e rispondendo alle richieste dell’uomo.

Compresa l’ultima, di ricaricare con 200 euro la sua carta Postepay. L’arresto è scattato il giorno successivo, nei giorni precedenti a sabato 23 novembre, all’esterno dell’ufficio postale di Mori quando il 48enne era andato a riscuotere il denaro. Il giudice ha convalidato l’arresto e all’uomo è stato anche sequestrato il cellulare e il materiale fotografico.