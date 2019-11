Borgo San Giacomo, arrestato pusher con il reddito di cittadinanza

(red.) Si manteneva da una parte con l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e dall’altra percependo il reddito di cittadinanza. Nelle ore precedenti a sabato 23 novembre i carabinieri bresciani della stazione di Borgo San Giacomo hanno arrestato in paese un 57enne magrebino. Il nordafricano è stato beccato mentre i militari erano impegnati in un servizio antidroga tra le scuole medie e il cimitero dove spesso, come segnalato dai residenti, si spacciava droga.

E in via del Soccorso hanno sorpreso il pusher. Perquisito, aveva addosso dieci dosi per un totale di 5 grammi di cocaina. Il controllo si è esteso anche alla sua abitazione dove c’erano altri 2 mila euro considerati provento dell’attività di spaccio. C’era anche materiale da confezione per le dosi. Incrociando i suoi dati, i militari hanno poi scoperto che l’uomo era un nullafacente, ma era riuscito a percepire la misura di assistenza statale. L’uomo è stato arrestato e il giudice, nel rito per direttissima, ha convalidato l’arresto.