Longhena, inaugurato nuovo sportello Postamat

(red.) Poste Italiane ha inaugurato oggi un nuovo sportello automatico ATM Postamat nel Comune di Longhena, presso il quale risiedono circa 600 abitanti.

All’inaugurazione del nuovo ATM, che è stato posizionato sul muro esterno del Municipio, erano presenti la Direttrice della Filiale Brescia 1 di Poste Italiane, Carmen Priore e il Sindaco di Longhena, Giancarlo Plodari.

L’installazione è parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti ribadito dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione della seconda edizione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre 2019 a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

Carmen Priore, ha sottolineato che “L’installazione di un nuovo Postamat anche a Longhena, come in molti altri piccoli Comuni lombardi nei quali non è presente un ufficio postale, è la realizzazione di uno degli impegni presi da Poste Italiane. Continua dunque il nostro sostegno alle realtà locali, per agevolare la vita degli abitanti dei piccoli centri. In provincia di Brescia sono recentemente stati installati nuovi Postamat anche in altri piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti, ad esempio a Irma, Malegno e Marmentino e per la prossima settimana è prevista una nuova attivazione anche a Paspardo.”