Comunità montane, a quelle bresciane oltre due milioni nel 2021

(red.) Uno stanziamento di 10 milioni di euro per garantire il funzionamento delle 23 Comunità Montane lombarde nell’anno 2021. Lo prevede la delibera approvata oggi dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori.

“Nonostante il sostanziale calo di entrate alla Regione, anche quest’anno – spiega Sertori – siamo riusciti a destinare alle nostre Comunità Montane un contributo importante, che si procederà ad erogare in un’unica tranche. Averlo messo a disposizione in questo momento così delicato – continua l’assessore alla Montagna – dimostra la nostra volontà di aiutare concretamente la montagna lombarda, messa a dura prova anche dall’emergenza Covid e dalla conseguente crisi economica”.

“Agli enti bresciani andranno oltre due milioni di euro. – ha aggiunto Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – Una cifra consistente che permetterà alle comunità montane di erogare servizi ed effettuare un presidio del territorio efficace in aree logisticamente meno raggiungibili. C’è sempre più Brescia in Lombardia, vogliamo valorizzare le zone d’alta quota per quello che sanno offrire: ambiente, agricoltura, turismo. È necessario lo sviluppo di questi territori per permettere di sostenere l’economia locale ed evitare lo spopolamento delle montagne”

Nel dettaglio i contributi per il funzionamento 2021 alle comunità montane bresciane: Comunità Montana Alto Garda Bresciano 316.012 euro; Comunità Montana di Valle Sabbia 431.133 euro; Comunità Montana della Valle Trompia 435.014 euro; Comunità Montana di Valle Camonica 741.573 euro; Comunità Montana del Sebino Bresciano 245.267 euro.