Commerciamo@Palazzolo, e-commerce e vetrina per i negozi di vicinato

(red.) Commerciamo@Palazzolo nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di Palazzolo sull’Oglio di sostenere le realtà commerciali e artigianali palazzolesi anche sotto il profilo dello sviluppo digitale e del commercio online. Qui trovi il sito web dell’iniziativa.

Infatti Commerciamo@Palazzolo è sia vetrina, sia e-commerce, pensato appositamente per favorire la diffusione del servizio di acquisto online e della consegna a domicilio, anche e soprattutto dai negozi di vicinato.

I negozi di vicinato hanno così l’opportunità di aprirsi al commercio online, acquisendo nuovi clienti (locali e non) e sfruttando a loro vantaggio gli strumenti digitali per la promozione, l’acquisto, la consegna.

I commercianti possono ora avere il loro sito vetrina dedicato, fornito di e-commerce e strumenti per il pagamento online.

I clienti possono ora trovare comodamente da casa i negozi che effettuano la consegna a domicilio, facendo l’ordine direttamente sul loro sito e pagando comodamente con un click.

Sul sito ci sarà una pagina dedicata al Commercio e alle attività della Città di Palazzolo sull’Oglio (storia, situazione attuale, ecc.) nonché le schede dei commercianti, con mappa georeferenziata, contatti e con la possibilità di vedere le ultime novità, la vetrina online e, per le attività che vorranno, anche le indicazioni per l’acquisto online.

Il progetto di redazione è stato affidato a BFIX, Agenzia di comunicazione con sede a Palazzolo sull’Oglio, che ha creato questa Piattaforma, una vera e propria piazza virtuale a disposizione di cittadini e commercianti.

«Esprimo la mia soddisfazione per la realizzazione di questo progetto a cui stavamo lavorando da mesi – ha dichiarato l’Assessore al Commercio e allo Sport Alessandra Piantoni – Credo sia davvero un’occasione e uno strumento in più per sostenere e rilanciare il commercio, ma anche i bar, la ristorazione, in seguito anche l’artigianato. Tanto più in questo momento di particolare difficoltà per tutto il settore. Approfitto dell’occasione per annunciare che lanceremo a breve una campagna affinché, per gli acquisti e i regali di Natale quest’anno ci si rivolga alle attività locali. Chiederò alle varie categorie: bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, negozi di abbigliamento, ecc. di partecipare a questa iniziativa predisponendo buoni regalo di vari tagli. Infine voglio ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato affinché Commerciamo@Palazzolo fosse una realtà: l’Architetto Giovanni Piccitto, Responsabile dell’Ufficio Commercio e Suap del Comune di Palazzolo sull’Oglio, Emiliano Peri dipendente presso l’Ufficio Commercio e Suap, Giacomino Facchi Consigliere comunale incaricato all’innovazione tecnologica e servizi web e ovviamente l’agenzia BFIX di Roberto Premoli”.