Coronavirus e scuola, 11 classi in quarantena

(red.) In provincia di Brescia sono 11 le classi in quarantena a causa del coronavirus. Si tratta di tre classi di scuola superiore, sei delle medie, un’elementare e una materna. In tutto sono coinvolti 218 studenti e 13 insegnanti. L’ultimo caso riguarda la scuola primaria di Capriano del Colle, dove da lunedì 5 ottobre il comune ha deciso di procedere alla sanificazione della mensa dopo che è stato segnalato un alunno positivo al Covid-19.

Negli ultimi quindici giorni in tutta la provincia di Brescia ci sono stati 295 nuovi positivi nella popolazione. Di questi, per citare le realtà più colpite, 45 sono stati registrati in città, 18 a Desenzano, 16 a Montichiari, 13 a Sabbio Chiese, 12 a Ghedi, 12 a Vobarno. In 117 località della nostra provincia, invece, non si è registrato nessun caso.