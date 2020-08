Ritrovata, sta bene Elisa Soldi, la 36enne scomparsa in Sardegna

(red.) Sta bene ed è stata ritrovata nella prima mattina di domenica 2 agosto la 36enne di Botticino Elisa Soldi, che era scomparsa nella notte di venerdì 31 luglio dall’abitazione per le vacanza nella quale abitava a San Pietro a Mare, frazione di Castiadas tra Villasimius e Punta Rei.

A vederla è stato l’equipaggio di un elicottero che stava sorvolando a bassa quota le campagne della zona. Il velivolo è atterrato e l’ha recuperata restituendola alla madre e agli amici con i quali si trovava in ferie in Sardegna dalla metà di luglio. La giovane sembra in ottime condizioni di salute.

Non era lontano dalla villetta presa in affitto con la madre per le vacanze. Per rintracciarla erano state utilizzate squadre di soccorso composte da uomini delle forze dell’ordine e da volontari, droni e cani molecolari che avevano lavorato per tutta la giornata di sabato dopo che la madre, trovando il letto ancora intatto al mattino, aveva lanciato l’allarme.

Secondo le prime informazioni pare che in queste ultime trenta ore, la ragazza non si sia allontanata molto dalla villetta.