36enne di Botticino scomparsa in Sardegna

(red.) Era in vacanza a San Pietro a Mare, frazione di Castiadas, sulla costa sud orientale della Sardegna tra Villasimius e Costa Rei, con la madre e una coppia di amici ed è da lì che si sono perse le tracce di Elisa Soldi, 36 anni, bresciana di Botticino.

L’allarme è stato lanciato dalla madre Maria Rosa Coccoli che nella serata di venerdì 31 luglio si è coricata e al risveglio ha trovato il letto della figlia ancora intatto. Il portafoglio, il cellulare e i vestiti erano tutti al loro posto, però non c’era traccia della ragazza che è alta 1,60, non è sposata e non ha figli né legami particolari.

Dopo l’allerta sono scattate le ricerche nelle campagne della zona: carabinieri, volontari, guerdie forestali, vigili del fuoco, droni e cani addestrati. Ma per il momento nessun risultato. Si è cercato anche di ricostruire le ultime ore della giovane, che dopo la cena con amici al ristorante sembra sia regolarmente rientrata in casa, prima di svanire nel nulla.

Elisa era arrivata in Sardegna con la madre il 15 luglio scorso e sarebbe dovuta rientrare nella nostra provincia domani, lunedì. Negli ultimi giorni i familiari non hanno notato in lei niente di insolito.