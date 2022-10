Depuratore Garda, il Presidio non molla: il gazebo resta in piazza Broletto

Brescia. Nel pomeriggio di sabato 1 ottobre, si è tenuta l’assemblea del Presidio 9 Agosto (sia in presenza che da remoto) che protesta contro la realizzazione del maxi depuratore delle acque reflue del Garda, che verrà costruito a Gavardo e a Montichiari, nel bresciano.

«Dopo aver fatto un resoconto delle numerose iniziative intraprese nel mese di settembre- si legge in una nota del Comitato- abbiamo valutato insieme come proseguire la nostra protesta. Il Comitato di coordinamento si è impegnato ad incontrare nel più breve tempo

possibile i neo eletti parlamentari bresciani per riprendere l’interlocuzione avviata durante la campagna elettorale, dovrà inoltre continuare a fare pressione su Regione Lombardia affinché si concretizzi la richiesta relativa alla necessità di uno studio approfondito sullo stato ecologico del Chiese, recentemente portata in Commissione agricoltura».

Tra gli altri obbiettivi quello di «avere un incontro con i vertici Arpa per fare una valutazione complessiva dell’impatto ambientale dei depuratori del Garda. A breve verrà convocata una riunione con i Referenti dei territori per fare il punto della situazione rispetto alle iniziative di sensibilizzazione in programma sull’asta del Chiese».

E’ stato anche discusso «il mantenimento della postazione al Broletto: tutti i/le partecipanti hanno convenuto sulla necessità di mantenere ancora vivo il Presidio 9 agosto con la presenza fisica del gazebo e dei/ delle presidianti H24 7 giorni su 7 in Piazza Paolo VI».

«Si è anche stabilito che- viene riferito dal coordinamento delle associazioni- quando in futuro si deciderà di interrompere l’esperienza del Presidio, il movimento rimarrà comunque unito e attivo per non disperdere il grande patrimonio di esperienza e di relazioni che questa iniziativa straordinaria ha contribuito a formare».