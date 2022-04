L’ultimo appello degli animalisti per salvare il maiale Cuore

Brescia. Mancano solo un paio di giorni alla data dell’esperimento giudiziale con forno fusorio per il quale il Tribunale di Brescia che si occupa del processo per la scomparsa dell’imprenditore Mario Bozzoli ha deciso di utilizzare un maiale, ribattezzato Cuore dagli animalisti che chiedono di sospendere il test fissato per il 27 aprile nella fonderia Gonzini di Provaglio d’Iseo.

In occasione del World Day For Animals In Laboratories, la Giornata Mondiale per gli animali nei laboratori, celebrata in tutto il mondo il 24 aprile, le associazioni animaliste Meta, Avi e Salviamo i macachi di Parma, hanno inviato l’ultimo appello per salvare Cuore, rivolgendosi al ministro della Giustizia Marta Cartabia, alla Corte d’Assise di Brescia, al Tribunale di Brescia, alla Procura di Brescia, al sindaco di Brescia e all’assessore per la tutela animale. L’appello è stato inviato sia tramite posta elettronica standard sia tramite posta elettronica certificata, allegando 9.606 firme raggiunte con la petizione Salviamo Cuore.

“Chiediamo che venga revocata la decisione di utilizzare il corpo di un essere senziente per l’esperimento giudiziale del 27 aprile”, si legge nell’appello, “e che possa essere salvata la vita del maiale che abbiamo ribattezzato Cuore. Abbiamo deciso di dargli un nome per ridargli la sua identità di essere senziente, lo abbiamo chiamato Cuore come quello che chiediamo di avere per questa creatura e per tutti gli animali. Da anni si sta lottando contro la sperimentazione sugli animali, da anni i cittadini sono lasciati soli in questa battaglia, non lasciateci più soli! Si sta lottando per salvare la vita di sei macachi a Parma, si sta lottando per salvare la vita di venti beagles a Verona, e rappresentano un simbolo di tutti gli animali usati come test da laboratorio, tantissimi purtroppo. Chiediamo alle istituzioni di appoggiare finalmente questa battaglia etica, questa battaglia di civiltà, per un mondo migliore e più giusto per tutti, e revocare l’esperimento giudiziale del 27 aprile. Gli animali sono stati riconosciuti nella Costituzione come esseri senzienti, e Cuore è un essere senziente, non bruciatelo. Datelo in adozione”.