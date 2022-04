Maiale da salvare, petizione arrivata a 8200 firme

Brescia. Continuano le proteste contro la decisione della Corte d’Assise di Brescia di utilizzare un maiale per un esperimento giudiziale mirante a testare come fonde un corpo in un forno fusorio.

Nell’intento di simulare ciò che possa essere accaduto all’imprenditore Mario Bozzoli, scomparso nel 2015, il tribunale di Brescia ha deciso infatti che il prossimo 27 aprile un maiale malato verrà soppresso e buttato in un forno fusorio della fonderia Gonzini di Provaglio d’Iseo.

Associazioni animaliste e cittadini continuano a protestare contro questa decisione, e salgono a 8.200 le firme della petizione change.org/salviamocuore.

Previsto inoltre un presidio di protesta per mercoledì 20 aprile che si terrà alle 10 in via Lattanzio Gambara, fuori dalla Corte d’Assise di Brescia.

Sul web, nella pagina dell’evento del presidio, si legge: “Questo maiale sarà condannato a morte proprio in virtù della somiglianza alla nostra specie, sacrificato perchè debole, malato e soprattutto perchè animale non umano. La società specista in cui viviamo rende costantemente gli altri animali vittime di soprusi, torture, schiavitù e uccisioni. La nostra specie si è creata un ricettacolo di corpi a disposizione, corpi che contano meno, corpi che contano niente, corpi di altre specie ad uso e consumo per alimentare una società che prosegue la sua corsa, noncurante delle ceneri che lascia dietro sè”.

Cuore, questo il nome scelto per il maiale dagli animalisti per restituirgli la sua identità di essere senziente, è il simbolo di tutti gli animali rinchiusi nelle gabbie degli allevamenti e mandati a morire nei mattatoi, resi invisibili agli occhi del mondo, privati dei loro diritti di esseri senzienti.

“Gli animali sono esseri senzienti, non oggetti da utilizzare”, è questo che sta raccontando a tutti la storia di Cuore, ed è da qui che ora bisognerebbe capire che è ora di cambiare e ricostruire un mondo migliore per il bene di tutti e del pianeta stesso. Smettere di sfruttare e uccidere gli animali è l’unica cosa che potrà salvare il pianeta in cui viviamo, salvando quindi, oltre alla vita di tantissimi animali, la sopravvivenza della nostra stessa specie.

“Cuore ora è un simbolo, il simbolo da cui poter partire per restituire dignità agli animali e speranza all’umanità”, è il messaggio che mandano gli animalisti.