Brescia, caro benzina: protesta dei camionisti

(red.) Scatta anche nel bresciano la protesta degli autotrasportatori che, per la giornata di sabato 19 marzo, hanno indetto una manifestazione contro il caro benzina.

I mezzi pesanti muoveranno da tutta la provincia fino al ritrovo in via Caprera, in città, fissato per le 10. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, poichè la mobilitazione si preannuncia come massiccia.

Ad organizzarla, in tutta Italia così come a Brescia, le sigle di Fai e Unatras: sul tavolo il costo lievitato dei carburanti, che comporta fino a 700 euro in più per un pieno.

Nei giorni scorsi il presidente della Fai di Brescia, Sergio Piardi ha annunciato che la protesta di sabato “sarà un grido di aiuto che l’autotrasporto lancerà al Governo e alla committenza. Speriamo solo che venga ascoltato”.

Nel frattempo, proseguono incontri e trattative con la viceministra alle Infrastrutture Teresa Bellanova per valutare alcune proposte, tra cui “il prezzo calmierato del gasolio e la garanzia del prodotto, combattendo la speculazione in atto”.

Le federazioni che aderiscono Unatras hanno annunciato lo sciopero dei camionisti dal 4 aprile “dopo un attento esame delle indicazioni sui possibili interventi presentate nella riunione al Ministero dei Trasporti, ritenute insufficienti”.

Pur apprezzando le ipotesi illustrate dal Viceministro del Mims (già Trasporti) Teresa Bellanova, Unatras ha ribadito “che gli autotrasportatori necessitano di misure concrete e determinate. E niente di tutto questo è previsto fino ad oggi”.